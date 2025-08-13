Экономика
14:48, 13 августа 2025

В России подсчитали налоговые поступления

ФНС: Налоговые поступления за семь месяцев выросли на семь процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За семь месяцев в российский бюджет пришло 34,3 триллиона рублей налоговых поступлений. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Последнего процитировало «Интерфакс».

Достигнутый рост оценивается в семь процентов, а в абсолютном выражении в 2,4 триллиона рублей. Ненефтегазовые доходы выросли на 27 процентов, до 9,5 триллиона рублей.

До этого заместитель министра финансов России Алексей Сазанов рассказал, что по итогам первых пяти месяцев 2025 года сборы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли более чем в полтора раза, или на 52 процента. Он подчеркнул, что в стране не наблюдается ухода граждан в тень из-за введения прогрессивной шкалы.

В конце весны руководитель Минфина Антон Силуанов выступил против повышения налогов на богатых россиян. По его словам, в этом нет смысла.

