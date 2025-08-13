Экономика
10:49, 13 августа 2025Экономика

В Минфине сообщили о росте сбора налогов с граждан в полтора раза

Замглавы Минфина Сазанов сообщил о росте сбора НДФЛ за пять месяцев на 52 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Алексей Сазанов

Алексей Сазанов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам первых пяти месяцев 2025 года сборы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли более чем в полтора раза, на 52 процента. Об этом в интервью изданию «Эксперт» рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов.

По его словам, ведомство не наблюдает ухода граждан «в тень» из-за введения прогрессивной шкалы налогообложения, напротив, доходы идут даже с опережением ожиданий.

Также по состоянию на май доходы по налогу на прибыль выросли на 75 процентов, а по налогу на добавленную стоимость (НДС) — на 11 процентов. В Минфине не фиксируют попыток скрыться от контролирующих органов со стороны малого бизнеса после донастройки режима упрощенной системы налогообложения.

Прогрессивная шкала НДФЛ вступила в силу в России в 2025 году. Она подразумевает, что граждане с доходом не более 2,4 миллиона рублей в год продолжат платить по ставке 13 процентов, при доходах от 2,4 миллиона до 5 миллионов ставка возрастает до 15 процентов, от 5 до 20 миллионов — до 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — до 20 процентов, а далее — 22 процента. При этом повышенный налог взимается только с суммы превышения.

В мае министр финансов Антон Силуанов выступил против инициативы снова повысить налоговые ставки для банков и состоятельных россиян на фоне проблем с бюджетом. По его словам, после введения прогрессивной шкалы дополнительных мер не требуется, и в ближайшие годы вносить изменения в налоговое законодательство власти не намерены.

