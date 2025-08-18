«Лента.ру»: Cамый страшный маньяк Калининграда Юферев получил новый срок

Серийный убийца Игорь Юферев, известный как «гусевский мясник», осужден за очередное преступление — он получил еще 10 лет лишения свободы в колонии особого режима за расправу над санитаркой 33 года назад. В 1990-е годы Юферев наводил ужас на жителей Калининградской области — его жестокие преступления унесли жизнь восьми человек, в том числе трех детей. При этом не исключено, что нападение на санитарку, за которое «гусевский мясник» получил очередной срок, может оказаться лишь первым преступлением в кровавой серии, ранее неизвестной следствию. Историю самого страшного калининградского маньяка изучили корреспонденты «Ленты.ру» Игорь Надеждин и Олеся Мицкевич.

Гусевский маньяк совершил первое преступление в 1993 году

Ноябрь 1993 года, Калининградская область. Маленький городок Гусев (население — чуть меньше 40 тысяч человек) потрясен известием о расправе над местной жительницей Мариной (здесь и далее имена потерпевших изменены). Девушку со следами удушения и без признаков жизни нашли спрятанной в кустах у дома по улице Менделеева.

На шее Марины был затянут ремень от сумки, ставший орудием преступления. Позже следователи выяснили, что незадолго до расправы девушка познакомилась с неким мужчиной, когда тот шел в кафе вместе с друзьями. В тот момент Марина была пьяна и попросила этого мужчину зачем-то подсадить ее на забор местной военной части.

Тот согласился и ушел, но на обратном пути вновь увидел девушку у забора. Как выяснилось, Марина не могла уехать домой — в поселок Маяковское, и тогда новый знакомый предложил ей зайти к нему. Девушка согласилась, это решение стало для нее роковым. Уже на подходе к дому спутник набросился на Марину, повалил ее на землю и начал душить.

Затем он спрятал тело в 50 метрах от места расправы, а сам скрылся. Установить его личность следователи смогли лишь четыре года спустя, когда он совершил одно из своих самых страшных преступлений. Именно тогда вся Калининградская область узнала про Игоря Юферева, которого прозвали «гусевским мясником».

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» исполняющий обязанности руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Калининградской области Виктор Чирков, Юферев рос обычным подростком, но в армии пристрастился к алкоголю. После дембеля у него завязались отношения с девушкой по имени Татьяна, однако в 1992 году она решила поступить в калининградский институт и уехала из Гусева. После разрыва отношений Игорь стал более замкнутым. Друзья говорили, что с женским полом он продолжил общаться, но лишь в состоянии опьянения. Тем не менее, во время трех экспертиз специалисты так и не выявили у него никакой ненависти к женщинам или нездоровой сексуальной тяги, что делает еще более странными его жестокие преступления.

В середине 1990-х Игорь Юферев вырезал целую семью

14 мая 1997 года Игорь Юферев пришел к семье своего друга Алексея. Самого хозяина дома не было, так что гость сел пить чай с его женой Натальей. Посреди ночи в квартире по улице Саперной появился пьяный Алексей и сразу же ушел спать в другую комнату. После возвращения мужа Наталья намекнула Игорю, что ему пора домой.

В ответ гость взбесился, взял нож и набросился на женщину. Часть ударов он нанес ей еще в коридоре, а последние, которые оказались летальными, прямо на кровати — рядом со спящим Алексеем. Позже на теле женщины эксперты насчитают 18 ножевых ранений.

Игорь Юферев (в центре) во время следственных действий Кадр: СУ СКР по Калининградской области

Чтобы скрыть следы преступления, Юферев решил избавиться и от остальных членов семьи. Сначала он 12 раз ударил ножом друга, который так и не проснулся от криков жены, а затем зашел в комнату к их маленьким детям — четырехлетней дочке и новорожденному сыну. Те испугались и начали громко плакать.

На глазах сестры мужчина семь раз пырнул младенца, а после расправился с девочкой, которой нанес как минимум 15 ударов ножом. После этого «гусевский мясник» выбросил окровавленную сорочку и нож в реку, а сам несколько дней скрывался в лесу.

Суд приговорил «гусевского мясника» к расстрелу

Домой Игорь Юферев вернулся лишь неделю спустя — 21 мая 1997 года. Несмотря на попытку скрыть улики, следствие очень быстро вышло на преступника. Это было не удивительно: на месте преступления остались отпечатки его пальцев, следы обуви и даже пуговицы сорочки, от которой он избавился.

В январе 1998 года суд признал 26-летнего Юферева виновным по всем вменяемым эпизодам и приговорил к исключительной мере наказания. Позже президент России помиловал его, заменив наказание на пожизненное лишение свободы.

Игорь Юферев (на переднем плане) во время следственных действий Кадр: СУ СКР по Калининградской области

Отбывать вечный срок «гусевского мясника» отправили в колонию «Белый лебедь» в Соликамске (Пермский край). Юферев не дает интервью и не любит сознаваться в преступлениях, о которых ранее не было известно следствию.

Юферев неглупый, я бы даже сказал, хитрый. Достаточно замкнутый — такое ощущение, что построил свой внутренний мир и живет в нем. В общении у него особой потребности не было — находился в СИЗО, в одиночке, и никогда не жаловался. Гулял, читал. Библиотекой пользовался активно Виктор Чирков исполняющий обязанности руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Калининградской области

Именно из-за этого оказалось так сложно раскрыть его другое громкое преступление — расправу над женщиной и двумя ее дочерьми в Калининграде. В итоге следователи выяснили, что Юферов причастен к этой расправе, но им понадобилось на это больше четверти века.

Фоторобот Игоря Юферева, составленный со слов свидетелей Фото: Калининградский областной суд, из материалов уголовного дела

На счету Юферева оказалась еще одна расправа над семьей

Как установило следствие, в ночь на 7 июля 1996 года в Калининграде Игорь Юферев познакомился с 39-летней Любовью. Женщине он представился артистом из Белоруссии, приехавшим на празднование Дня города вместе со своей труппой. Причем на следующий день мужчина якобы должен был выехать обратно домой.

За свое знакомство Игорь и Любовь решили выпить. Они купили спиртное и отправились в общежитие в Трамвайном переулке, где женщина жила вместе с мужем и двумя дочерьми. Супруг Любови был моряком, его частенько не было дома.

Любовь практически нигде не работала и вела вольный образ жизни. К ней регулярно приходили в гости разные мужчины Виктор Чирков исполняющий обязанности руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Калининградской области

На застолье Любовь позвала и свою соседку, но та отказалась от предложения и сразу ушла спать — вероятно, это и спасло ей жизнь. Уже ночью Юферев поссорился со свой новой знакомой. В порыве гнева он взял галстук, который нашел в комнате, и стал душить им Любовь, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Следом «гусевский мясник» решил отправить на тот свет и дочерей новой знакомой, которые спали. Он по очереди изнасиловал 10-летнюю Софию и 15-летнюю Оксану, а затем удушил обеих галстуком и накрыл одеялами. Юферев покинул общежитие через окно второго этажа и скрылся на трамвае.

Позже кондуктор и водитель трамвая вспоминали, что пассажир вел себя странно — изображал прибалтийский акцент, интересовался местными преступлениями и спрашивал, как быстро в Калининграде ловят насильников и убийц.

На втором суде «гусевский мясник» получил 17 лет колонии

Расправа над Любовью и ее дочерьми в Калининграде оставалась нераскрытой больше 25 лет. Лишь в 2019 году дело возобновили, а галстук, при помощи которого расправились с жертвами, отправили на новую экспертизу. Вскоре специалисты обнаружили на нем запаховый след, который совпал с образцами Юферева.

Игорь Юферев (слева) в зале суда Фото: Калининградский областной суд

«Гусевский мясник» после череды допросов написал явку с повинной. В феврале 2024 года суд признал его виновным в расправах, сопряженных с изнасилованием, и покушении — одна из дочерей Любови чудом выжила, хотя Юферев решил, что с ней покончено.

По итогам второго процесса главный маньяк Калининграда получил 17 лет лишения свободы. Впрочем, его итоговое наказание — пожизненное лишение свободы — осталось неизменным.

Фото: Калининградский областной суд, из материалов уголовного дела

В 2025 году Игорь Юферев признался в новом преступлении

Год спустя после второго приговора «гусевский мясник» вновь напомнил о себе. В июне 2025 года он признался в новой — восьмой по счету — расправе и покинул колонию «Белый лебедь» для участия в следственных действиях.

На этот раз речь шла о преступлении, совершенном в Гусеве 8 ноября 1992 года. В тот день 46-летняя санитарка Галина вечером шла домой с работы через Железнодорожную улицу, где встретила Юферева. Тот сразу же напал на нее и силой отвел на берег реки, где повалил на землю.

"Гусевский мясник" приставил к шее Галины деревянную палку и, удерживая, изнасиловал. Потом еще сильнее придавил палку и сломал жертве шею

Из сообщения Telegram-канала Shot

Река, в которую Игорь Юферев выбросил тело санитарки Галины Река, где Юферев спрятал тело. Кадр: СУ СКР по Калининградской области

Тело Галины злоумышленник выбросил в реку, чтобы скрыть следы преступления. По этому делу маньяка допрашивали еще в 1997 году — тогда он написал явку с повинной, но позже отказался от своих показаний. На тот момент других оснований для обвинения Юферева не нашлось, дело пришлось приостановить.

Спустя почти 30 лет ситуация изменилась — и суд признал его виновным в расправе над санитаркой. По третьему приговору он получил 10 лет лишения свободы в колонии особого режима, что, впрочем, никак не повлияло на его общий и максимально возможный пожизненный срок.

***

Между тем, по данным Telegram-канала Shot, «гусевский мясник» признавался следователям в еще одном преступлении — расправе над женщиной по имени Анастасия в 1993 году. Он встретил ее у железнодорожного переезда, там же напал на потерпевшую, расправился с ней, надругался над телом и выбросил его в реку. Впрочем, этот эпизод доказать не удалось.

«Лента.ру» выражает благодарность за помощь в подготовке материала председателю Калининградского областного суда Евгению Быкову и его сотрудникам.

