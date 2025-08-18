Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделения спецназа ГУР ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры удара «Геранями» по спецназу ГУР Украины

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили подразделения спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Кадры опубликовало Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Расчеты БПЛА "Герань-2" точными ударами поразили подразделения спецназа ГУР Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Жадово в Черниговской области», — сказано в публикации.

Над лесополосой, куда пришелся удар, поднялся высокий стоб огня и дыма.

Ранее стало известно, что российские военные ударили «Искандером» по учебному центру ВСУ. Он располагался в районе населенного пункта Десна.