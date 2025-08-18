Пенсионеры захотели накрыть ОПГ и лишились квартиры с миллионами

В Москве пара пенсионеров лишилась 18 млн рублей и квартиры из-за мошенников

В Москве пара пенсионеров захотела помочь полиции накрыть ОПГ, но лишилась квартиры с миллионами рублей. О мошенничестве сообщает Telegram-канал Baza.

Неизвестный связался с пожилой жительницей Москвы и представился участковым полиции. Собеседник предупредил женщину, что в Таганском районе столицы орудует ОПГ — именно там и жила россиянка. Лжеполицейский продиктовал два номера и попросил звонить по ним в случае опасности. Тем же вечером пенсионерке и ее мужу поступил звонок с угрозами — собеседник требовал 500 тысяч рублей.

Россияне позвонили по одному из записанных ранее номеров, там подставной участковый передал их контакт якобы оперуполномоченному. Последний уговорил супругов отдать 370 тысяч рублей мошенникам через третьи лица. Это было нужно, чтобы полиция якобы успела задержать аферистов в момент передачи денег. Пенсионеры так и поступили, однако средства им потом никто не вернул. При этом собеседники дополнительно потребовали перевести на «безопасные» счета еще миллион рублей.

В начале июня мошенники снова вышли на связь и предложили россиянам участвовать в поимке всех членов ОПГ. Для этого им предложили продать квартиру, чтобы поймать злоумышленников с поличным. Вырученные от сделки средства супруги передали якобы инкассатору. Только в конце июля пенсионеры заподозрили неладное, когда разговорились с грузчиком во время перевозки мебели из жилья. Общая сумма ущерба достигает 18,1 миллиона рублей.

Ранее семейная пара лишилась наследства и квартиры, поверив мошенникам. Супруги хотели доказать, что не финансируют армию Украины, продали квартиру и перевели злоумышленникам сбережения.