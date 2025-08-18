Экономика
15:45, 18 августа 2025Экономика

Россияне поверили неизвестным и лишились наследства с квартирой

Семья из Забайкальского края поверила мошенникам и лишилась наследства с жильем
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Забайкальском крае семейная пара поверила мошенникам и лишилась наследства с квартирой. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону в своем Telegram-канале.

В мае 2025 года жителю города Борзя в мессенджере написал неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Собеседник сообщил, что мужчину подозревают в финансовой поддержке армии Украины. Россиянин испугался и решил «сотрудничать», чтобы разобраться в ситуации. В результате мошенники под разными предлогами выманили у него деньги, которые достались в наследство от родителей, а также убедили взять несколько кредитов.

Спустя месяц мужчина рассказал об этом жене, и она тоже перевела деньги со всех счетов злоумышленникам. Позднее аферисты узнали, что у семьи есть квартира в Томске. Россиян запугали незаконным кредитом под залог недвижимости и заставили продать жилье. Пара так и сделала, а вырученные средства перевела мошенникам. Только в августе о случившемся узнал сын россиян, который посоветовал обратиться в полицию.

Ранее жительница Москвы лишилась четырех квартир из-за мошенников. Злоумышленники звонили 78-летней женщине в течение полугода. Они представились официальными лицами, предупредили ее о мошенниках и попросили помочь с поимкой. Сначала пенционерка согласилась перевести на счета собеседников 1,1 миллиона рублей, а затем — продать квартиры, оставшиеся в наследство от мужа.

