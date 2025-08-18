Мир
США потребовали от европейцев оплатить гарантии безопасности Украине

Fox: США требуют, чтобы Европа оплатила гарантии безопасности Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мэтью Уитакер

Мэтью Уитакер. Фото: Marta Fiorin / Reuters

Евпопейские страны должны полностью взять на себя реализацию гарантий безопасности Украине. С таким заявлением в эфире Fox News выступил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Они (украинская сторона — прим. «Ленты.ру») понимают, что для достижения прочного мира им нужна гарантия безопасности. И она должна быть обеспечена и оплачена европейцами», — сказал чиновник.

Ранее источники из окружения президента США Дональда Трампа допустили, что гарантии безопасности Украине могут включать дислокацию американских войск на территории страны.

