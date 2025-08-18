Путешествия
07:30, 18 августа 2025Путешествия

Турист на байке задавил женщину в Таиланде, был жестоко избит местными и попал на видео

Daily Mail: Британец на байке задавил женщину в Таиланде и был избит местными
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Британский турист на мотоцикле задавил женщину в Таиланде во время выполнения опасного трюка, был жестоко избит местными и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в четверг, 14 августа, на одной из улиц Паттайи. Британец решил прокатиться на заднем колесе своего байка и случайно въехал в 49-летнюю незнакомку. Она получила тяжелые травмы и не пришла в себя. Приехавшая скорая помощь забрала пострадавшую в больницу. Она находится в критическом состоянии.

На место прибыла и полиция, однако турист отказался взять на себя ответственность за случившееся. Тогда местные жители решили самостоятельно наказать виновника происшествия. Они толпой бросились на него и избили. На кадрах видно, как британец пытается сбежать от разъяренных тайцев.

Ведется расследование дела.

