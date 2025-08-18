Забота о себе
02:01, 18 августа 2025Забота о себе

Увлекающаяся отложенным оргазмом пара столкнулась с непредвиденной проблемой

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет паре, увлекающейся отложенным оргазмом и столкнувшейся с непредвиденной проблемой. Его рекомендацию опубликовало издание Slate.

По словам обратившейся к коучу женщины, им с партнером чуть за 50 лет, они женаты больше 20 лет и всегда наслаждались долгими половыми актами. «Представьте себе три-четыре часа, в течение которых я достигаю оргазма несколько раз, а он откладывает свой для грандиозного финала. Ему обычно нравится сам процесс "нахождения на грани", и эти длинные сессии обычно происходят по его инициативе», — объяснила она. Однако в последнее время после продолжительного секса мужчина перестал испытывать оргазм. Если же интимная близость быстрая, эякуляция происходит, однако ее супругу такой секс не нравится, уточнила она.

В ответ Юзвяк отметил, что если оба партнера получают удовольствие от секса, несмотря на отсутствие оргазма, это действительно может не быть проблемой. «Постарайтесь не чувствовать вину за его физиологию — это просто особенности его тела. Задержка эякуляции вполне может быть следствием старения», — посоветовал он.

Также коуч предложил мужчине пройти обследование, и, если проблем со здоровьем нет, найти способ получать удовольствие от близости иначе. «Мы часто бездумно придаем оргазму такое значение, что остальные приятные моменты секса отодвигаются на второй план. Спросите его, что ему нравится. Возможно, вы могли бы чередовать короткие сеансы секса с более длинными», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, пожаловавшейся, что ее партнер неосознанно мастурбирует во сне. Он сообщил, что, согласно исследованию 2010 года, сексомния наблюдалась хотя бы раз в жизни у 7,1 процента опрошенных.

