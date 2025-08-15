Забота о себе
07:02, 15 августа 2025

Женщина пожаловалась на мастурбирующего во сне партнера и получила совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, пожаловавшейся, что ее партнер неосознанно мастурбирует во сне. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам 32-летней женщины, ее вполне устраивает сексуальная жизнь с партнером. Однако недавно она заметила, что мужчина мастурбирует во сне. В первый раз автор письма предположила, что он хочет секса, и попыталась инициировать половой акт, но партнер крепко спал. Когда она рассказала ему об этом, тот был шокирован — предыдущие партнерши такого не замечали, эротических снов у него нет. Женщина предположила, что у мужчины может быть сексомния, и мечтает разобраться в ее причинах.

В ответ Юзвяк сообщил, что, согласно исследованию 2010 года, сексомния наблюдалась хотя бы раз в жизни у 7,1 процента опрошенных. Подобные расстройства сна могут возникать по генетическим причинам и из-за сопутствующих заболеваний — нарколепсии, апноэ, болезни Паркинсона, рассеянного склероза и приема антидепрессантов. «Ваш парень не будет абсолютно уверен, что у него сексомния, без сомнологического исследования, которое ему стоит провести. Как минимум рассказ о своих переживаниях врачу может побудить его пройти обследование на другие заболевания, что может быть полезно для ранней диагностики и лечения серьезной болезни», — дал совет коуч.

Ранее Юзвяк дал совет жене мужчины, полюбившего повторять в постели приемы из порно. Специалист заявил, что человек не может изменить фантазии, но может изменить поведение.

