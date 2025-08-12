Забота о себе
07:09, 12 августа 2025

Жене полюбившего повторять в постели приемы из порно мужчины дали совет

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет жене мужчины, полюбившего повторять в постели приемы из порно. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Читательница пожаловалась, что муж смотрит много порнофильмов и часто хочет воспроизвести увиденное. «Я принимаю это в разумных пределах, но можно догадаться, что в приемах из интернета нет ничего романтического или сексуального. Проблема в том, что этот вид секса все чаще становится для него единственным. В итоге это приводит к ссорам», — написала она и спросила, можно ли отучить ее мужа от желания повторять приемы из порно.

В ответ Юзвяк отметил, что человек не может изменить фантазии, но может изменить поведение. По его словам, если другие виды секса не стимулируют эрекцию у мужчины, он может воспользоваться специальными препаратами или эрекционным кольцом. Специалист добавил, что женщине обязательно нужно обсудить с супругом проблему и сказать, что такой секс ее не устраивает.

В крайнем случае, возможно, вы сможете пойти на двусторонние уступки: вы будете заниматься тем, что он просит и что вам хотя бы немного нравится (или хотя бы какое-то время вы можете вытерпеть), а он должен предоставить вам тот секс, который вы действительно считаете приятным. В вашей спальне должна царить не диктатура, а демократия. Похоже, ваш голос игнорируется

Рич Юзвяксекс-коуч

Если разговоры не помогут, Юзвяк порекомендовал попросить мужа воздержаться от порнографии на несколько дней или недель, а затем посмотреть, повлияет ли это на сексуальную жизнь. Если ничего из этого не поможет, стоит обратиться к психотерапевту, заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет жене мужчины, засыпающего через 10 минут после оргазма. В защиту супруга Юзвяк отметил, что в результате эякуляции у мужчин вырабатывается гормон пролактин, который может вызывать сонливость.

