05:01, 8 августа 2025

Жене засыпающего через 10 минут после оргазма мужа дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет жене мужчины, засыпающего через 10 минут после оргазма. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, ее такое поведение супруга отталкивает. «Мне кажется, таким образом он говорит: "Я получил все, что хотел, и теперь ты мне больше не нужна". Он говорит, что просто устал. Я считаю, что он эгоист», — рассуждает женщина.

В защиту супруга Юзвяк отметил, что в результате эякуляции у мужчин вырабатывается гормон пролактин, который может вызывать сонливость. «У женщин он тоже вырабатывается, но в меньших количествах, поэтому содержание вашего письма — история, старая как мир. Однако недавнее открытие, опубликованное в двух исследованиях в 2014 году, заключается в том, что продолжительность посткоитальной близости с партнером связана с сексуальным удовлетворением и удовлетворенностью отношениями», — отметил он.

В связи с этим коуч порекомендовал хотя бы попытаться препятствовать засыпанию мужа, например, перед сексом не выключать свет, а после — немного пообниматься, обменяться нежными словами. Кроме того, стоит обратить внимание на поведение супруга в других ситуациях: проявляет ли он невнимательность в ситуациях, не связанных с интимной близостью. «Если нет, вам, вероятно, будет гораздо легче поверить, что его сон после секса связан скорее с его внутренним механизмом, чем с проявлением неприязни к вам», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, не любящему бритье, но обладающему наполовину cкрытым волосами пенисом. Коуч посоветовал купить подходящие ножницы и подстригать волосы вручную.

