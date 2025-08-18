В российском регионе таксист предотвратил преступление

В Новосибирске экс-продавщица попыталась ограбить магазин, но ей помешал таксист

В Новосибирске 40-летняя местная жительница решила ограбить магазин разливных напитков, из которого недавно уволилась. Об этом пишет охранное агентство «Гвардия».

Днем 17 августа женщина приехала к магазину на такси, попросила водителя не глушить мотор и зашла на бывшее место работы. Она уволилась из магазина два дня назад и полагала, что владелец еще не успел рассказать об этом другим сотрудникам. Злоумышленница поздоровалась с экс-коллегой и сказала, что пришла закончить вчерашние дела. Далее она прошла в подсобное помещение, достала из ящика с дневной выручкой более 30 тысяч рублей, переложила деньги в свою сумку и пошла к такси.

Сотрудница магазина заподозрила что-то неладное, проверила ящик и, обнаружив пропажу, побежала за воровкой. Женщина уже успела сесть в машину и попросила таксиста трогаться как можно быстрее. Она даже предложила ему пять тысяч рублей, однако мужчина запер машину и дожидался приезда охраны.

Ранее в Подмосковных Люберцах сотрудники Росгвардии задержали мигранта, попавшегося на серийной краже сливочного масла в одном из магазинов.