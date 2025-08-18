Женщина отправилась в путешествие и неожиданно для себя родила дочь в туалете отеля

Британка неожиданно для себя родила дочь во время отпуска в Канаде

Британка, не подозревавшая о беременности, родила ребенка в туалете отеля во время отпуска. Об этом сообщает Daily Mail.

45-летняя Хелен Грин из Бристоля отправилась с семьей в десятидневное путешествие по Канаде, не зная, что находится на девятом месяце беременности. Когда ночью у женщины сильно заболел живот, она пошла в туалет и неожиданно для себя родила дочь.

Грин пережила так называемую «скрытую беременность» — состояние, при котором женщина не осознает своего положения вплоть до родов. Несмотря на шок, семья счастлива неожиданному пополнению — девочку назвали Оливией. «Это был огромный сюрприз, но теперь кажется, что она всегда была с нами», — призналась женщина. Ее муж Майкл добавил: «Все произошло так стремительно, что мы даже не сразу поняли, мальчик это или девочка».

Из-за отсутствия документов для новорожденной семье пришлось задержаться в Канаде, что обошлось им в дополнительные девять тысяч фунтов стерлингов (около 900 тысяч рублей). Однако большую часть расходов, вероятно, покроет страховка. За время вынужденного отпуска Грины успели побывать на Ниагарском водопаде и даже подняться на смотровую площадку CN Tower с четырехдневной Оливией на руках.

Ранее сообщалось, что жительница города Энчжоу, Китай, пришла к гастроэнтерологу из-за проблем с желудком и внезапно родила сына. Она рассказала, что не испытывала типичных симптомов беременности, таких как токсикоз, и даже продолжала ездить на электросамокате.