Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:11, 19 августа 2025Путешествия

Россиян предупредили о проблемах с получением виз в одну страну Европы

TourDom: Россиянам стало сложнее получать испанские визы через агентство
Алина Черненко

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российским туристам стало сложнее получать испанские визы через агентство — визовый центр этой страны Европы ограничил количество паспортов, которые специалисты ежедневно готовы принимать в офисах. О проблемах соотечественников предупредил портал TourDom.

В одном из агентств, название которого не уточняется, изданию рассказали, что теперь записаться и подать документы через агентскую очередь практически невозможно. Россиянам, которые запланировали поездку в Испанию, посоветовали отложить путешествие или оформлять визу в Европу через другую страну Шенгенского соглашения.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году?Список стран, открытых для россиян
20 января 2025

Однако в TourDom поделились и третьим способом получения испанской визы — ждать новых слотов на сентябрь, которые скоро должны появиться в системе онлайн-записи. Затем туристам стоит попытаться занять их и идти в визовый центр самостоятельно. В источнике также говорится, что количество этих слотов тоже ограничили.

Ранее россиянам назвали главные причины отказа в шенгенских визах. Одна из них — подделка документов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закроют все двери и будут обсуждать». Почему Зеленский впервые не стал отказываться от уступок территорий?

    Гари Олдман откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом

    Камбоджа отправила майнера в Россию

    Губерниев оценил информацию о вынужденном отъезде Исинбаевой из России

    Блогеры едва не лишились жизни из-за врезавшегося в ресторан внедорожника

    Эффективность лазеров против дронов оценили

    Мужчина в Европе ударил туристку по лицу и в живот из-за ксенофобии

    В администрации Трампа подтвердили желание получить долю в Intel

    Девушку на надувном крокодиле унесло в открытое море

    Россиян предупредили о проблемах с получением виз в одну страну Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости