Россиян предупредили о проблемах с получением виз в одну страну Европы

TourDom: Россиянам стало сложнее получать испанские визы через агентство

Российским туристам стало сложнее получать испанские визы через агентство — визовый центр этой страны Европы ограничил количество паспортов, которые специалисты ежедневно готовы принимать в офисах. О проблемах соотечественников предупредил портал TourDom.

В одном из агентств, название которого не уточняется, изданию рассказали, что теперь записаться и подать документы через агентскую очередь практически невозможно. Россиянам, которые запланировали поездку в Испанию, посоветовали отложить путешествие или оформлять визу в Европу через другую страну Шенгенского соглашения.

Однако в TourDom поделились и третьим способом получения испанской визы — ждать новых слотов на сентябрь, которые скоро должны появиться в системе онлайн-записи. Затем туристам стоит попытаться занять их и идти в визовый центр самостоятельно. В источнике также говорится, что количество этих слотов тоже ограничили.

Ранее россиянам назвали главные причины отказа в шенгенских визах. Одна из них — подделка документов.

