Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:31, 19 августа 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала 10 городов страны фразой «не стоит ехать»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: AntonMaltsev / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина описала 10 городов страны фразой «не стоит ехать» из-за труднодоступности и дороговизны. Об этом она рассказала в своем личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор материала предупредила, что не стоит совсем вычеркивать эти направления из планов, однако ехать туда следует «с умом, терпением и хорошей подготовкой». В первую очередь она упомянула Сочи, где, по ее мнению, жадность победила гостеприимство.

«Шезлонги на пляжах теперь стоят от тысячи рублей за день, персонал смотрит сквозь вас, а за ужин в ресторане средней руки отдаете как за покупку продуктов на неделю», — объяснила она.

Также в ее список попали Анапа, где случился разлив мазута, опустевший из-за высоких цен Геленджик и Калининград, поездка куда может стать не только финансово трудной, но и проблемой в плане логистики. Рейсы туда постоянно задерживаются из-за ограничений на полеты, отметила блогерша.

Кроме того, она рекомендовала воздержаться от поездок в Великий Устюг, поскольку билеты туда не отыскать из-за высокого спроса, а также в Мурманск, поскольку туры на северное сияние раскупают за 170 дней до сезона. В Домбае же персонал стал откровенно хамить, заметила она. Замкнули список Шерегеш с длинными очередями туристов, Алтай с «природой по цене золота» и Камчатка.

Ранее эта же блогерша раскрыла любимые малые города России, которые туристы, по ее мнению, незаслуженно обходят стороной. Автор включила в перечень самобытный город Касимов в Рязанской области, который некогда был столицей Касимовского ханства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил об отказе от ключевого требования Киева на переговорах

    Российская тревел-блогерша описала 10 городов страны фразой «не стоит ехать»

    Спецслужбы ликвидировали порно с принцессой

    Названо условие вступления в силу гарантий безопасности для Украины

    Генсек НАТО анонсировал обсуждение по отправке военных на Украину

    На Украине пришли в недоумение из-за слов Зеленского о территориях

    В Киеве рассказали о намеке Трампа Зеленскому на встрече в Белом доме

    Зеленский шесть раз поблагодарил Трампа

    Генсек НАТО высказался о вступлении Украины в альянс

    Политолог заявил об изоляции Европы из-за конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости