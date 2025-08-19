В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

Yle: Финский депутат покончил с собой в здании парламента в Хельсинки

Неназванный финский депутат покончил с собой в здании парламента. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные полиции Хельсинки.

«В 11:06 утра в полицию поступил звонок от экстренных служб. Полиция начала расследование происшествия, и, по всей видимости, никаких признаков насильственной смерти не обнаружено (...) Источник, находившийся в здании парламента, описал атмосферу в здании как невыносимую», — передает телерадиокомпания.

Премьер-министр республики Петтери Орпо прокомментировал случившееся, заявив, что это «шокирующая и печальная» новость. Он почтил память коллеги минутой молчания и выразил соболезнования семье и близким.

22 июня внук последнего коммунистического лидера Болгарии Тодора Живкова Тодор Славков покончил с собой в 54 года. Тело мужчины обнаружили его друзья в гостинице в селе Асен.