Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:15, 19 августа 2025Мир

В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

Yle: Финский депутат покончил с собой в здании парламента в Хельсинки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: alma.tross / Shutterstock / Fotodom

Неназванный финский депутат покончил с собой в здании парламента. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные полиции Хельсинки.

«В 11:06 утра в полицию поступил звонок от экстренных служб. Полиция начала расследование происшествия, и, по всей видимости, никаких признаков насильственной смерти не обнаружено (...) Источник, находившийся в здании парламента, описал атмосферу в здании как невыносимую», — передает телерадиокомпания.

Премьер-министр республики Петтери Орпо прокомментировал случившееся, заявив, что это «шокирующая и печальная» новость. Он почтил память коллеги минутой молчания и выразил соболезнования семье и близким.

22 июня внук последнего коммунистического лидера Болгарии Тодора Живкова Тодор Славков покончил с собой в 54 года. Тело мужчины обнаружили его друзья в гостинице в селе Асен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    Генпрокуратура России потребовала два миллиарда рублей с «кровавого Рузвельта»

    Военкор прокомментировал сообщения о планах США лишить ВСУ разведданых

    В России прокомментировали звонок Трампа Путину во время встречи с Зеленским

    Швейцария предложила Путину «иммунитет» для встречи с Трампом и Зеленским

    Пользователям Windows 10 разослали 60-дневное предупреждение

    Российские войска уничтожили украинских офицеров в Сумской области

    Лавров высмеял европейцев за слова о неспровоцированном нападении на Украину

    Россиянин нокаутировал ушедшую без его разрешения в бар жену и попал на видео

    Врач предложила включить в меню один доступный продукт ради профилактики рака и гипертонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости