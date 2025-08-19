Бывший СССР
13:30, 19 августа 2025

В Раде обратили внимание на тремор у Зеленского

Дубинский высказался о встрече Зеленского и Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры Путина и Зеленского

Фото: Al Drago / Reuters

У лидера Украины Владимира Зеленского на встрече с его американским коллегой Дональдом Трампом заметили тремор. Такое наблюдение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

«Во-первых, у него тремор», — написал он.

Дубинский также высказал другие выводы из переговоров лидеров США и Украины. Нардеп обратил внимание на отсутствие конкретики по гарантиям безопасности, а также тот факт, что вооруженный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока президент России Владимир Путин и Зеленский не встретятся на переговорах лично.

Ранее Дубинский заявил о готовности Зеленского к капитуляции. Он подчеркнул, что желательно, чтобы Москва и Вашингтон добились отставки Зеленского.

