11:55, 19 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о международном признании новых регионов

Сенатор Климов: Международное признание новых территорий не так важно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

России не так важно, признает ли международное сообщество официально новые территории частью страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он объяснил, что Москва заинтересована в первую очередь в безопасности.

«Принципиальный для нас момент — это не столько территории, сколько безопасность. Территории просто частный случай этой проблемы, элемент сложившейся ситуации. Но почему-то этот вопрос всегда отходит на второй план: всем интересны темы географии, а нам — безопасности», — подчеркнул сенатор.

При этом Климов сказал, что Россия не намерена отступать от своих территориальных требований, поскольку новые регионы уже включены в Конституцию страны. Международное признание, как он уточнил, здесь не так важно — важен фактический суверенитет.

«Есть объективная реальность. Мы — самое сильное в мире ракетно-ядерное государство. У нас нет цели, чтобы Запад или Украина признавали новые территории. Они просто должны быть под нашим контролем. Выводите войска — мы перестанем стрелять», — заключил политик.

Ранее WSJ сообщала о готовности Киева рассмотреть вопрос о признании контроля армии РФ над новыми регионами. При этом, по ее данным, Украина не готова предоставить юридическое признание этих территорий за Россией.

