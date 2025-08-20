Экономика
17:24, 20 августа 2025Экономика

Путин разрешил продажу активов крупной российской машиностроительной группы

Путин разрешил «Русгаздобыче» приобрести активы машиностроительной «Группы ГМС»
Дмитрий Воронин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин разрешил компании «Русгаздобыча», участвующей вместе с «Газпромом» в реализации комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, купить акции двух производителей технологического оборудования для нефтегазового сектора. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Речь идет об активах машиностроительной «Группы ГМС» — одного из ведущих отечественных производителей насосного и компрессорного оборудования — ГМС «Нефтемаш» и АО «Гидромашсервис», в числе прочих переданных 30 декабря 2024 года под внешнее управление Росимущества.

Управляющий имеет право осуществлять полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имуществом. При этом запуск процедуры означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения, отмечали в ведомстве.

Отдельно решением от 20 августа Путин вывел «Группу ГМС» из временного управления, в том числе признав утратившим силу декабрьский указ номер 1130.

