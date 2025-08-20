Экономика
Раскрыта судьба имущества внука Пугачевой после развода

Юрист Русяев: Жилье в Нью-Йорке и дача в Истре останутся Преснякову при разводе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Алёна Краснова и Никита Пресняков

Алёна Краснова и Никита Пресняков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жилье в Нью-Йорке и дача в подмосковной Истре останутся актеру и певцу Никите Преснякову после развода с супругой. Судьбу имущества внука Аллы Пугачевой после разрыва многолетних отношений раскрыл управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев, пишет NEWS.ru.

По словам юриста, эта подаренная недвижимость принадлежит родственнику примадонны, если другие условия не прописаны в брачном договоре пары. «В соответствии со статьей 36 СК РФ, имущество, полученное одним из супругов в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью и разделу не подлежит», — пояснил Русяев.

При этом совместно нажитое имущество, скорее всего, будет разделено пополам с Аленой Красновой. Речь идет в том числе о компании «Нико спорт», где супруга Преснякова является соучредителем и генеральным директором.

О решении развестись Краснова и Пресняков сообщили во вторник, 19 августа. Супруги уверяют, что разошлись мирно и остались в хороших отношениях. Причиной развода стали разные взгляды на дальнейшую жизнь.

    Все новости