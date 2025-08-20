Белый дом: Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, из-за переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи», — заявила она.

Ранее Левитт заявила, что сроки проведения трехсторонней встречи по Украине будут зависеть от того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

До этого Левитт заявила, что власти Соединенных Штатов допускают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантии безопасности после урегулирования конфликта.