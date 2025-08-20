Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:11, 20 августа 2025Мир

Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

Белый дом: Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, из-за переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи», — заявила она.

Ранее Левитт заявила, что сроки проведения трехсторонней встречи по Украине будут зависеть от того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

До этого Левитт заявила, что власти Соединенных Штатов допускают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантии безопасности после урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности ряда стран направить войска на Украину

    Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

    Россиян предупредили о невыгодных последствиях доступной госипотеки

    В Венгрии заявили о незавидном положении Зеленского

    Рита Ора пришла на день рождения мужа в прозрачном платье

    Девушка продала своего возлюбленного в рабство

    В Белом доме высказались о сроках проведения трехсторонних переговоров по Украине

    Поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновили

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    В Новой Зеландии осудили первого в истории страны шпиона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости