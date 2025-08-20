Мир
00:42, 20 августа 2025Мир

В Белом доме высказались о сроках проведения трехсторонних переговоров по Украине

Левитт: Сроки трехсторонних переговоров зависят от встречи Путина и Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что сроки проведения трехсторонней встречи по Украине будут зависеть от того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Трудно сказать. Думаю, он [президент США Дональд Трамп] хочет посмотреть, как пройдёт двусторонняя встреча», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прервал встречу с украинским коллегой и лидерами Европейского союза ради звонка президенту России. 18 августа он провел переговоры с Зеленским, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран.

