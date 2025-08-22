Россия
В России захотели ужесточить наказание за фальшивый знак «Инвалид»

В Госдуме призвали увеличить штрафы за установку знака «Инвалид» без разрешения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России могут увеличить штрафы за использование знака «Инвалид» на автомобиле без разрешения. С соответствующей инициативой выступили глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и его заместитель Михаил Терентьев, сообщает РИА Новости.

Согласно действующим нормам, штраф за это нарушение составляет пять тысяч рублей, однако, по мнению депутатов, необходимо поднять его до 7,5 тысяч.

В случае повторного нарушения предлагается штрафовать водителей на 15 тысяч рублей или лишать их водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, штраф может возрасти до 40 тысяч рублей, а для юридических — до одного миллиона.

При это во всех случаях предусматривается конфискация знака. По словам авторов проекта, в последнее время все больше водителей незаконно используют знак «Инвалид» ради бесплатной парковки.

Ранее российских автолюбителей предупредили о возможном появлении штрафа за «иранскую тонировку». Нарушителям может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

