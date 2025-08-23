Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:30, 23 августа 2025Культура

Умерла актриса Анастасия Вербицкая

Умерла актриса и педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Педагог ГИТИСа и актриса Анастасия Вербицкая скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале института.

Заслуженный работник искусств России ушла из жизни 23 августа. Она была одним из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию. ГИТИС выразил соболезнования семье, ученикам, коллегам и друзьям Вербицкой.

Прощание с педагогом состоится 25 августа в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. После этого Вербицкую кремируют, уточняет РИА Новости.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о скрытом послании Трампа Украине

    Цистерна со сжиженной углекислотой взорвалась на российской трассе

    Траты россиян на Лабубу оценили

    Игра ребенка на веревочных качелях обернулась трагедией

    Обломки беспилотника ВСУ упали на улицы российского города

    «Спартак» прервал серию без побед

    Украинские власти захотели эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов

    Подруга похищенной чеченки вышла на пикет к мосту Кадырова

    Жестоко избитого российского футболиста не смогли спасти

    Влияние жены Трампа на его решения оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости