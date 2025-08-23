Умерла актриса Анастасия Вербицкая

Умерла актриса и педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая

Педагог ГИТИСа и актриса Анастасия Вербицкая скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале института.

Заслуженный работник искусств России ушла из жизни 23 августа. Она была одним из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию. ГИТИС выразил соболезнования семье, ученикам, коллегам и друзьям Вербицкой.

Прощание с педагогом состоится 25 августа в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. После этого Вербицкую кремируют, уточняет РИА Новости.

