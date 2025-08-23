Россия
ВСУ попытались атаковать беспилотником Чувашию

Губернатор Николаев: В Чувашии силы ПВО сбили беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотником Чувашию, аппарат был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава российского региона Олег Николаев.

«Сегодня силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат, обломки которого упали в поле около деревни Аркасы Чебоксарского округа», — заявил губернатор.

По словам Николаева, пострадавших и разрушений нет, принимаются меры по обеспечению безопасности граждан и важных объектов.

Ранее 23 августа под Петербургом сбили беспилотник. Дрон был уничтожен силами ПВО в Тосненском районе. Разрушений и пострадавших нет, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко.

