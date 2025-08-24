Путешествия
21:34, 23 августа 2025

Аэропорт Пулково возобновил работу

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Аэропорт Пулково вновь обслуживает рейсы после того, как там на протяжении почти семи часов действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Сообщение о возобновлении штатной работы воздушной гавани появилось в 21:06 по московскому времени. «Прием и выпуск [рейсов] осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал Кореняко.

О том, что Пулково приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников, стало известно днем 23 августа. На запасные аэродромы ушли более 30 самолетов, было задержано более 50 рейсов.

