В Пулково назвали число задержанных и ушедших на запасные аэродромы самолетов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за временных введенных ограничений задержаны более 50 рейсов. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании-оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Уточняется, что Пулково функционирует в условиях ограничения воздушного пространства на протяжении шести часов. За это время на запасные аэродромы ушли более 30 воздушных судов.

Пассажиров задержанных рейсов обеспечивают всеми услугами согласно правилам, в их числе — напитки, питание и размещение в гостинице при необходимости. В терминале аэропорта сохраняется спокойная ситуация.

Аэропорт Пулково приостановил работу около 15:00 23 августа из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После этого стало известно, что под Санкт-Петербургом сбили беспилотник, информацию подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.