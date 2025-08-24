После нападения с ножом на возлюбленного россиянка получила предложение выйти за него

В Москве мужчина сделал предложение возлюбленной, напавшей на него с ножом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В июле 2024 года 33-летняя москвичка вместе с 36-летним возлюбленным и друзьями праздновала день рождения в съемном доме. После завершения вечеринки ее сожитель пригласил всех в их квартиру, девушка же хотела поехать домой спать. В результате пара поссорилась — мужчина дал ей подзатыльник, а она схватилась за нож. В результате пострадавшего госпитализировали, а нападавшую приговорили к двум годам условно за причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчина заявил, что сам виноват в случившемся. После вынесения приговора он сразу же сделал возлюбленной предложение.

