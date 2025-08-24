Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:38, 24 августа 2025Силовые структуры

После нападения с ножом на возлюбленного россиянка получила предложение выйти за него

В Москве мужчина сделал предложение напавшей на него с ножом возлюбленной
Варвара Митина (редактор)

Фото: Denny Müller / Unsplash

В Москве мужчина сделал предложение возлюбленной, напавшей на него с ножом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В июле 2024 года 33-летняя москвичка вместе с 36-летним возлюбленным и друзьями праздновала день рождения в съемном доме. После завершения вечеринки ее сожитель пригласил всех в их квартиру, девушка же хотела поехать домой спать. В результате пара поссорилась — мужчина дал ей подзатыльник, а она схватилась за нож. В результате пострадавшего госпитализировали, а нападавшую приговорили к двум годам условно за причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчина заявил, что сам виноват в случившемся. После вынесения приговора он сразу же сделал возлюбленной предложение.

Ранее в Металлострое (входит в состав Санкт-Петербурга) неадекватный мужчина с ножом напал на сантехника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс назвал два главных вопроса для урегулирования на Украине

    Появилась информация о состоянии остающихся на Украине курян

    Умер режиссер Валерий Усков

    После нападения с ножом на возлюбленного россиянка получила предложение выйти за него

    Змею длиной 3,6 метра поймали посреди улицы

    В США умер экс-ведущий программы «Вести»

    В Великобритании заявили о планах продолжить подготовку украинских военных в 2026 году

    В Германии рассказали о требуемых Киевом гарантиях безопасности

    Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине

    Председатель Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости