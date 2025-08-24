Неадекватный мужчина с ножом орудовал в российском городе

В Металлострое мужчина с ножом напал на сантехника

В Металлострое (входит в состав Санкт-Петербурга) неадекватный мужчина с ножом напал на сантехника. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло на улице Железнодорожной. Двое сантехников выходили с работы, когда неизвестный мужчина вылетел на них с ножом. При этом свое оружие он прятал в пакете. После невнятной речи агрессор накинулся на одного из рабочих и проткнул ему кисть. Второй сантехник быстро сориентировался, схватил трубу и бросился на оппонента. Тот испугался и сбежал. Пострадавшие рассказали, что мужчина вел себя неадекватно.

По данным канала, после инцидента нападавший походил по ближайшему двору, а потом вернулся домой, где его и задержали. Местные жители рассказали, что мужчина периодически лежит в клинике, а накануне инцидента он как раз вернулся после лечения.

Ранее в Кузбассе мужчина изрезал ножом трех женщин.