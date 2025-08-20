Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 20 августа 2025Силовые структуры

Россиянин изрезал ножом трех женщин

В Кемеровской области мужчина напал с ножом на сестру, соседку и знакомую
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кузбассе мужчину обвинили в расправе над двумя женщинами и покушении на третью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 августа мужчина в доме своей соседки на улице Воронежской в Кемерово поссорился с сестрой. Он ударил ее ножом в грудь, а затем напал на соседку и знакомую. Сестру и соседку врачам спасти не удалось, третья пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. Он арестован.

Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить 39-летнего местного жителя, расправившегося с 38-летней сожительницей и с сокамерником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взломавшие базу данных ВСУ российские хакеры раскрыли потери украинской армии

    Российские подростки разгромили бункер гражданской обороны

    Маск прокомментировал новость об изменении срока создания собственной партии

    Дачникам назвали способ борьбы с недобросовестными председателями СНТ

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Трамп придумал новый необычный способ борьбы с мигрантами из Мексики

    Мужчина решил стать маньяком из-за любви к Ганнибалу Лектеру и попался из-за пустых могил

    Сбежавшего от следователей бывшего вице-губернатора нашли в российском аэропорту

    Лукашенко призвал Иран отвечать на вызовы

    Российского бойца СВО в гробу доставили в родной город и не смогли захоронить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости