16:37, 19 августа 2025Силовые структуры

Россиянин избил кувалдой до смерти сожительницу и расправился в СИЗО с сокамерником

В Ростовской области ревнивец после расправы над сожительницей убил сокамерника
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ростовский Следком»

В Ростовской области будут судить 39-летнего местного жителя, расправившегося с 38-летней сожительницей и с сокамерником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне 2024 года обвиняемый избил подругу на почве ревности, привязал ее ноги буксировочным тросом к бамперу и протащил ее по асфальту и гравию. Затем он ударил женщину кувалдой по голове. Спасти потерпевшую не удалось.

В следственном изоляторе мужчина расправился с сокамерником.

Россиянин обвиняется по пункту «а,д» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью») и части 1 статьи 167 («Умышленное повреждение имущества») УК РФ.

Ранее в Татарстане 10-летний школьник повалил на землю женщину и избил ее.

