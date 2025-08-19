Россиянин избил кувалдой до смерти сожительницу и расправился в СИЗО с сокамерником

В Ростовской области будут судить 39-летнего местного жителя, расправившегося с 38-летней сожительницей и с сокамерником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне 2024 года обвиняемый избил подругу на почве ревности, привязал ее ноги буксировочным тросом к бамперу и протащил ее по асфальту и гравию. Затем он ударил женщину кувалдой по голове. Спасти потерпевшую не удалось.

В следственном изоляторе мужчина расправился с сокамерником.

Россиянин обвиняется по пункту «а,д» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью») и части 1 статьи 167 («Умышленное повреждение имущества») УК РФ.

