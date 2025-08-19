Российский школьник повалил женщину на землю и избил ее ногами

В Татарстане 10-летний школьник повалил на землю женщину и избил ее. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным ведомства, мальчик поругался с женщиной и набросился на нее с рюкзаком. Он сделал подсечку, повалив потерпевшую на асфальт, и продолжил избивать ее ногами.
Полицейские задержали ребенка. Выяснилось, что его мать состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Нападавшего и его брата направили в социальный приют. По факту избиения проводится проверка
Ранее стало известно, что в Красноярском крае семилетний мальчик перевел мошенникам два миллиона рублей со счета бабушки.