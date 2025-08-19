В российском регионе семилетний внук лишил бабушку миллионов рублей

В Красноярском крае внук отдал мошенникам 2 миллиона рублей со счета бабушки

В Красноярском крае семилетний мальчик перевел мошенникам два миллиона рублей со счета бабушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратилась 54-летняя россиянка. Она рассказала, что с ее счета происходят списания денег. Выяснилось, что внук женщины играл в онлайн-игру на телефоне. С ребенком связался «консультант» игры и предложил перевести на аккаунт деньги. Для этого мальчик взял телефон бабушки.

Таким образом внук лишил женщину двух миллионов рублей. Возбуждено дело о мошенничестве, полицейские ищут подозреваемых.

Ранее в Татарстане мошенники обманули 63-летнюю местную жительницу на 41 миллион рублей.

