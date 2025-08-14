Россиянка лишилась машины, акций и 40 миллионов рублей из-за обмана

В Татарстане мошенники обманули пенсионерку на 41 млн рублей

В Татарстане мошенники обманули 63-летнюю местную жительницу на 41 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

По данным правоохранителей, женщина обратилась в полицию и рассказала, что общалась с аферистами в течение 13 дней. Сначала в конце июля ей позвонил один мужчина. Он сказал, что на имя женщины поступил некий заказ в курьерскую службу. Потом он попросил назвать код из сообщения. Затем ей позвонил другой мужчина, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Он сказал, что пенсионерка поговорила с мошенниками, и пересказал ей предыдущий разговор. По его словам, они якобы получили ее доверенность, оформленную на иностранца, который может продать принадлежащие женщине акции за 18 миллионов рублей.

После этого звонки от аферистов продолжились. Они представлялись сотрудниками разных ведомств и смогли убедить пенсионерку продать акции и отправить вырученные деньги на якобы безопасный счет.

Таким образом злоумышленники выманили у нее 39 миллионов рублей. Также они убедили свою жертву продать машину.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Калининграда преодолела больше 1000 километров, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей.