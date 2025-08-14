Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 14 августа 2025Силовые структуры

Пожилая россиянка преодолела больше 1000 километров ради одной цели

Пенсионерка прилетела из Калининграда в Москву, чтобы отдать мошенникам ₽17 млн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пожилая жительница Калининграда преодолела больше 1000 километров, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Калининградской области.

По данным ведомства, аферисты связались с 79-летней женщиной через мессенджер и под видом работников портала государственных услуг убедили, что ее сбережения находятся в опасности. Для того чтобы сохранить деньги, пенсионерке необходимо было их обналичить и положить на «безопасный» банковский счет. Так как в Калининградской области филиала нужного банка не было, потерпевшая отправилась в Москву.

В столице она сняла все средства, положила их на якобы безопасный счет и вернулась домой. Когда ее внучка узнала об этом, то убедила бабушку обратиться в полицию.

Сотрудники возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Омске лжесотрудник ФСБ с фото Киану Ривза обманул 74-летнего пенсионера на 750 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Суд определился с наказанием для блогера Варламова

    Два российских самолета ушли на второй круг из-за птиц

    Россиянин захватил десятки гектаров леса

    Появились данные о расследовании атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

    Россиянам назвали лучшие места для сбора грибов

    В ООН призвали УЕФА отстранить Израиль от турниров

    В ЕС ответили на вопрос об ослаблении санкций против России

    Кэти Перри появилась на публике с сумкой для iPhone за 2,5 миллиона рублей

    Звезда «Ворониных» перестала сниматься в кино из-за тяжелых болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости