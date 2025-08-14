Пожилая россиянка преодолела больше 1000 километров ради одной цели

Пенсионерка прилетела из Калининграда в Москву, чтобы отдать мошенникам ₽17 млн

Пожилая жительница Калининграда преодолела больше 1000 километров, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Калининградской области.

По данным ведомства, аферисты связались с 79-летней женщиной через мессенджер и под видом работников портала государственных услуг убедили, что ее сбережения находятся в опасности. Для того чтобы сохранить деньги, пенсионерке необходимо было их обналичить и положить на «безопасный» банковский счет. Так как в Калининградской области филиала нужного банка не было, потерпевшая отправилась в Москву.

В столице она сняла все средства, положила их на якобы безопасный счет и вернулась домой. Когда ее внучка узнала об этом, то убедила бабушку обратиться в полицию.

Сотрудники возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Омске лжесотрудник ФСБ с фото Киану Ривза обманул 74-летнего пенсионера на 750 тысяч рублей.

