Видеозвонок от Киану Ривза обошелся россиянину в 750 тысяч рублей

В Омске лжесотрудник ФСБ с фото Киану Ривза обманул мужчину на 750 тысяч рублей

В Омске лжесотрудник ФСБ с фото Киану Ривза обманул 74-летнего пенсионера на 750 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили ГУ МВД России по региону.

Потерпевшему позвонил неизвестный и представился работником бухгалтерии. Он сообщил о грядущем повышении пенсии и попросил назвать код из сообщения. Россиянин выполнил требования, тогда ему стали поступать звонки от специалистов некого центра защиты денежных переводов с банковских счетов и сотрудника ФСБ. Последний даже прислал фото служебного удостоверения и звонил по видеосвязи. Он убедил пенсионера перевести сбережения на «безопасный счет».

В итоге пенсионер обратился в полицию. Уже там ему рассказали, что на фото удостоверения изображен актер Киану Ривз, а видеобеседа велась с помощью бота.

