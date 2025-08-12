Силовые структуры
В российском регионе мошенники заработали более 100 миллионов рублей на обмане с машинами

В Саратовской области задержаны 15 человек, обманувшие автодилеров на 100 млн
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Саратовской области были задержаны 15 мошенников, которые обманули автодилеров более чем на 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты — местные жители. Им предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. Четверо из них арестованы, а остальные получили подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, на имущество фигурантов стоимостью 65 миллионов рублей наложен арест.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что аферисты создали криминальную схему и привлекали к участию сторонних автовладельцев. Они приобретали машины различных марок, а потом обращались в суд с исковыми заявлениями, в которых требовали крупные компенсации за якобы выявленный производственный брак. Отмечается, что на самом деле данные о неисправностях автомобилей были фальсифицированы.

По информации официального представителя МВД России, от производителей техники и автодилеров злоумышленники незаконно получили более 100 миллионов рублей.

