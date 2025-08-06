Выдающий себя за продюсера россиянин выманил у желающих славы миллионы

В Москве полиция задержала выдававшего себя за продюсера мужчину

В Москве полиция задержала выдававшего себя за продюсера 18-летнего жителя Московской области. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодого человека отправили под домашний арест. Он стал фигурантом дела о мошенничестве.

По версии следствия, с 2024 по 2025 год задержанный на различных встречах и мероприятиях по сбору талантливых детей подходил к их родителям и предлагал услуги продюсера. Он показывал свои фотографии со знаменитостями, рассказывал о детях, которым якобы уже смог помочь, и обещал детям концерты и участие в популярных фестивалях.

Некоторые взрослые верили его рассказам, обменивались с мужчиной номерами телефонов и начинали переговоры. Во время таких разговоров аферист выманивал у пострадавших деньги: то на организацию банкета со звездой, то на внесение продвигаемого подростка в список участников фестиваля. В реальности он распоряжался деньгами по своему усмотрению. Общий ущерб от его деятельности превысил 2,8 миллиона рублей.

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