Неравнодушная россиянка спасла сбережения землячки от мошенников

Жительница Норильска спасла 55-летнюю женщину от мошенников

Неравнодушная жительница Норильска спасла сбережения землячки от мошенников. Об этом сообщается на официальном сайте ОМВД России по Норильску.

Уточняется, что в конце июля в полицию обратилась с заявлением 55-летняя россиянка. Она рассказала, что в одном из популярных мессенджеров ей позвонил лжемастер по замене счетчиков электроэнергии, а затем — люди, представившиеся сотрудниками «Госуслуг» и правоохранительных органов. Злоумышленники уверяли женщину, что мошенники якобы пытаются завладеть ее деньгами, и, чтобы предотвратить это, нужно перевести их на «безопасный счет».

Доверчивая женщина согласилась и, не прекращая телефонный разговор, сняла 300 тысяч рублей в банкомате, а затем отправилась в другой банк, где попыталась перевести всю сумму своим собеседникам.

В этот момент на норильчанку обратила внимание находившаяся неподалеку женщина. Она переключила разговор на себя и сумела уговорить землячку не совершать необдуманный поступок.

По факту инцидента полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Они вручили бдительной россиянке благодарственное письмо и цветы, поблагодарив ее за проявленную гражданскую позицию и неравнодушие.

Ранее курьер такси помог спасти деньги 91-летней жительницы Нижнего Новгорода от мошенников. Злоумышленники сообщили пенсионерке, что ее родственник якобы попал в ДТП и убедили ее передать 200 тысяч рублей на его операцию.