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19:18, 5 августа 2025Моя страна

Неравнодушная россиянка спасла сбережения землячки от мошенников

Жительница Норильска спасла 55-летнюю женщину от мошенников
Алина Черненко

Фото: ОМВД России по Норильску

Неравнодушная жительница Норильска спасла сбережения землячки от мошенников. Об этом сообщается на официальном сайте ОМВД России по Норильску.

Уточняется, что в конце июля в полицию обратилась с заявлением 55-летняя россиянка. Она рассказала, что в одном из популярных мессенджеров ей позвонил лжемастер по замене счетчиков электроэнергии, а затем — люди, представившиеся сотрудниками «Госуслуг» и правоохранительных органов. Злоумышленники уверяли женщину, что мошенники якобы пытаются завладеть ее деньгами, и, чтобы предотвратить это, нужно перевести их на «безопасный счет».

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Доверчивая женщина согласилась и, не прекращая телефонный разговор, сняла 300 тысяч рублей в банкомате, а затем отправилась в другой банк, где попыталась перевести всю сумму своим собеседникам.

В этот момент на норильчанку обратила внимание находившаяся неподалеку женщина. Она переключила разговор на себя и сумела уговорить землячку не совершать необдуманный поступок.

По факту инцидента полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Они вручили бдительной россиянке благодарственное письмо и цветы, поблагодарив ее за проявленную гражданскую позицию и неравнодушие.

Ранее курьер такси помог спасти деньги 91-летней жительницы Нижнего Новгорода от мошенников. Злоумышленники сообщили пенсионерке, что ее родственник якобы попал в ДТП и убедили ее передать 200 тысяч рублей на его операцию.

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