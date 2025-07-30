Курьер такси спас 91-летнюю россиянку от мошенников

Курьер такси спас деньги 91-летней жительницы Нижнего Новгорода от мошенников

Курьер такси помог спасти деньги 91-летней жительницы Нижнего Новгорода от мошенников. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МВД России по Нижегородской области.

Злоумышленники сообщили пенсионерке, что ее родственник якобы попал в ДТП и убедили ее передать 200 тысяч рублей на его операцию. Сотрудника доставки насторожил пожилой возраст клиентки и ее взволнованное состояние, и он отвез посылку в полицию. Стражи правопорядка нашли деньги, завернутые в вещи и носки.

В МВД добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Пенсионерке вернули ее накопления в полном объеме.

«Полиция напоминает: доверчивость пожилых людей делает их уязвимыми для злоумышленников, которые под различными предлогами похищают их сбережения. Перезвоните близкому человеку, который якобы попал в беду, и убедитесь в правдивости полученной информации», — напомнили правоохранители.

Ранее в Красноярском крае школьник и его мать спасли незнакомую женщину от мошенников. 14-летний житель города Минусинск был удостоен награды.

