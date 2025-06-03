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17:49, 3 июня 2025Моя страна

Школьник и его мать спасли женщину от мошенников в российском регионе

KP.RU: Школьник и его мать спасли женщину от мошенников в Красноярском крае
Алина Черненко

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom

Школьник и его мать спасли незнакомую женщину от мошенников в Красноярском крае. Об этом сообщает KP.RU.

Уточняется, что инцидент произошел в регионе зимой 2025 года. В конце мая 14-летнего жителя города Минусинск Дмитрия и других 17 молодых людей, которые отличились при задержании преступников и пресечении правонарушения, наградили.

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Как пишет издание, в один из зимних вечеров мать Дмитрия забрала его из секции и решила заехать в магазин за продуктами. Там она встретила женщину, которая странно себя вела, и рассказала о ней сыну, ждавшему ее в машине.

Школьник и его мать отправились в магазин вместе и попытались поговорить с незнакомкой, но та ответила, что у нее все нормально, и отказалась от помощи. В этот момент девятиклассник увидел, что женщина общается с кем-то в мессенджере, и у ее собеседника на фото стоит эмблема правоохранительных органов.

«Я еще больше убедился в том, что женщина в беде», — признался журналистам подросток.

Около часа члены семьи следили за женщиной, которая ходила из одного магазина в другой и разговаривала по телефону, пока он не разрядился. После этого они снова подошли к незнакомке и предупредили, что она стала жертвой аферистов. «Тогда к ней уже пришло осознание, и мы поехали в полицию», — добавил Дмитрий.

Позже выяснилось, что мошенники взломали аккаунт пенсионерки на «Госуслугах» и потребовали передать им деньги. Россиянка взяла несколько кредитов и была готова перевести аферистам 170 тысяч рублей. Ее спасли бдительные мать и сын и севший гаджет.

Ранее в Москве прохожая спасла пенсионерку от мошенников. Россиянка увидела, как пожилая женщина ожидает машину с большой сумкой в руках и разговаривает по телефону.

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