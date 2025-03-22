В Москве прохожая спасла пенсионерку от мошенников

В Москве прохожая спасла пенсионерку от телефонных мошенников

В Москве проходившая по улице женщина спасла пенсионерку от телефонных мошенников. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на 3-й Прядильной улице. Россиянка увидела, как пожилая женщина ожидает машину с большой сумкой в руках и разговаривает по телефону. Прохожая обратилась к пенсионерке и вызвала полицию.

В участке выяснилось, что с 79-летней женщиной связались неизвестные и убедили ее назвать свой номер СНИЛС, после чего начали ей угрожать. Звонивший представился сотрудником ФСБ и заявил, что сбережения собеседницы необходимо «задекларировать», чтобы снять с нее подозрения в финансировании Вооруженных сил Украины. Пенсионерка поверила, собрала в сумку 1,85 миллиона рублей и передала незнакомке.

Через некоторое время россиянке снова позвонили и убедили взять на себя роль курьера, чтобы вернуться свои средства. Ей нужно было забрать пакет у других людей и затем передать его лжесиловикам. Пенсионерка согласилась. Она получила деньги и ожидала вызванное мошенниками такси, когда ее заметила прохожая.

Ранее балерина Екатерина Галанова потеряла 18 миллионов рублей из-за друга-мошенника. Артистка обратилась к знакомому за помощью в продаже автомобиля.