Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:18, 22 марта 2025Россия

В Москве прохожая спасла пенсионерку от мошенников

В Москве прохожая спасла пенсионерку от телефонных мошенников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Москве проходившая по улице женщина спасла пенсионерку от телефонных мошенников. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на 3-й Прядильной улице. Россиянка увидела, как пожилая женщина ожидает машину с большой сумкой в руках и разговаривает по телефону. Прохожая обратилась к пенсионерке и вызвала полицию.

В участке выяснилось, что с 79-летней женщиной связались неизвестные и убедили ее назвать свой номер СНИЛС, после чего начали ей угрожать. Звонивший представился сотрудником ФСБ и заявил, что сбережения собеседницы необходимо «задекларировать», чтобы снять с нее подозрения в финансировании Вооруженных сил Украины. Пенсионерка поверила, собрала в сумку 1,85 миллиона рублей и передала незнакомке.

Через некоторое время россиянке снова позвонили и убедили взять на себя роль курьера, чтобы вернуться свои средства. Ей нужно было забрать пакет у других людей и затем передать его лжесиловикам. Пенсионерка согласилась. Она получила деньги и ожидала вызванное мошенниками такси, когда ее заметила прохожая.

Ранее балерина Екатерина Галанова потеряла 18 миллионов рублей из-за друга-мошенника. Артистка обратилась к знакомому за помощью в продаже автомобиля.

    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об эвакуации тел украинских военных из Курской области

    Британию накрыла эпидемия одной болезни

    В Москве прохожая спасла пенсионерку от мошенников

    Папу Римского выпишут из больницы в воскресенье

    В России отреагировали на ужесточение погранрежима Прибалтикой

    Полиция доставила мэра Стамбула во Дворец правосудия

    Хоккеист ЦСКА Каменев сделал заявление после отстранения за допинг

    В ХАМАС рассказали об обсуждении американского плана по Газе

    Пентагон решил разобраться с делом Маска с помощью детектора лжи

    Россиянка назвала пять рассмешивших ее блюд в Египте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше