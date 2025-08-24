Мир
13:36, 24 августа 2025

Задержанного в Италии по делу о «Северных потоках» украинца оставили под арестом

Проходящего по делу о «Северных потоках» украинца Кузнецова оставили под арестом
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Кадр: @hbj_r77032

Задержанного в Италии по делу о «Северных потоках» гражданина Украины Сергея Кузнецова оставили под арестом. Сведения о судебном решении появились в материале газеты Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, решение об оставлении Кузнецова под стражей приняли из-за угрозы бегства.

«С учетом серьезности обвинений и личных характеристик единственная соответствующая мера пресечения — содержание в тюрьме», — цитируются в публикации издержки из судебного документа.

Ранее сообщалось, что Кузнецов был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

