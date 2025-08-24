Силовые структуры
24 августа 2025

Раскрыты подробности задержания экс-министра здравоохранения российского региона

Экс-министру здравоохранения Хабаровского края вменяют два эпизода растраты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Экс-министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко вменяют два эпизода растраты в особо крупном размере. Подробности задержания чиновника раскрыты в официальных судебных документах, передает РИА Новости.

Уточняется, что Бойченко предъявили обвинение за совершение двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса России.

Бойченко занимал должность министра здравоохранения Хабаровского края в течение трех лет — с февраля 2021-го по февраль 2024 года. Известно, что он уволился по семейным обстоятельствам.

О задержании чиновника стала известно в пятницу, 22 августа, Сообщалось, что ему назначали штраф за нарушения при заключении контрактов на санитарную авиацию на более чем 21 миллиона рублей.

