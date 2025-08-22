Задержан экс-министр здравоохранения российского региона

В Москве задержали экс-министра здравоохранения Хабаровского края Бойченко

В Москве задержали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Об этом сообщает ТАСС.

О причине задержания неизвестно. Однако ранее Бойченко назначали штраф за нарушения при заключении контрактов на санвиацию на более чем 21 миллиона рублей.

В феврале 2021 года Бойченко назначили исполняющим обязанности министра здравоохранения Хабаровского края, а через год утвердили в должности главы ведомства. В феврале 2024 года он уволился по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке и Хабаровске задержали восемь человек по делу о взятках на 4,3 миллиона рублей.