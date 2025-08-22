Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:13, 22 августа 2025Силовые структуры

Восемь россиян задержали по делу о многомиллионных взятках

Во Владивостоке и Хабаровске задержали восемь человек по делу о взятке в 4,3 млн
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Во Владивостоке и Хабаровске задержали восемь сотрудников транспортной организации по делу о многомиллионной взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение должностными лицами взяток в крупном и особо крупном размере») и 291 («Дача взяток в крупном и особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, с июля 2021 года по март 2025-го сотрудники транспортной компании получили от коммерческих организаций и предпринимателей, которые в том числе занимались устройством сетей электроснабжения и связи на объектах транспортной инфраструктуры, 4,3 миллиона рублей. За это им должны были оказывать общее покровительство и попустительство по службе.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее сообщалось, что в следователь арестовал имущество сотрудников Минобороны России на 14 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Он раскрыл, что будет после этого

    На Украине заявили о крупном наступлении российских войск на северском направлении

    В России собрались ввести новый запрет для продажи сигарет

    Еще одна страна согласилась принимать мигрантов из США

    В Москве зафиксировали самую холодную ночь за два месяца

    Россия резко нарастила закупки двух видов продукции из Китая

    Названы указывающие на явную симпатию женщины к мужчине признаки

    Стала известна позиция Белого дома по гарантиям безопасности для Украины

    В Госдуме назвали «самую долгоиграющую» из созданных Хрущевым катастроф

    Задержан экс-министр здравоохранения российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости