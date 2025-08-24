Россия снизила закупки одной китайской продукции

Статслужба КНР: Поставки компьютеров в Россию упали почти на треть

В июле Китай снизил поставки в Россию компьютеров, вычислительных машин и их комплектующих. Соответствующие данные статслужбы КНР опубликовало РИА Новости.

Экспорт компьютеров в годовом выражении сократился на 30 процентов. Суммарный объем поставок за первые семь месяцев этого года достиг 1,14 миллиарда долларов. Это на 27 процентов меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Отмечается, что чаще всего Россия импортировала из Китая портативные компьютеры массой до 10 килограммов (95,9 миллиона долларов), блоки обработки данных (40,7 миллиона), компьютерные комплектующие (21,1 миллиона), устройства ввода и вывода (14,3 миллиона), а кроме того, вычислительные машины, моноблоки, устройства виртуальной реальности, интерактивные панели и прочее (11,2 миллиона).

Между тем основными покупателями китайских компьютеров в июле были США, на которые пришлось 1,69 миллиарда долларов. Поставки в Нидерланды составили 1,02 миллиарда, в Японию — 928,3 миллиона, в Германию — 820,8 миллиона, а в Индию — 686,2 миллиона. Россия в этом рейтинге заняла 15-е место.

По информации Главного таможенного управления КНР с января по июнь 2025 года российско-китайский товарооборот упал на 9,1 процента и составил 106,48 миллиарда долларов.