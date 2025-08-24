Россия
13:16, 24 августа 2025Россия

Собянин назвал причину пожара в Центральном детском мире в Москве

Собянин: Медики оперативно оказывают помощь пострадавшим в ЧП в «Детском мире»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал предварительную причину пожара в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Об этом он заявил в своем канале в мессенджере Max.

Сообщения о взрыве и пожаре в Центральном детском магазине на Лубянке появились в первой половине дня. Собянин рассказал, что следственные органы устанавливают причину происшествия. «По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что столичные медики оперативно оказывают необходимую помощь: «К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие». Также мэр Москвы выразил соболезнования близким погибшего.

