Собянин назвал причину пожара в Центральном детском мире в Москве

Собянин: Медики оперативно оказывают помощь пострадавшим в ЧП в «Детском мире»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал предварительную причину пожара в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Об этом он заявил в своем канале в мессенджере Max.

Сообщения о взрыве и пожаре в Центральном детском магазине на Лубянке появились в первой половине дня. Собянин рассказал, что следственные органы устанавливают причину происшествия. «По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что столичные медики оперативно оказывают необходимую помощь: «К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие». Также мэр Москвы выразил соболезнования близким погибшего.