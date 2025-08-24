Россия
12:24, 24 августа 2025

В Центральном детском магазине в Москве произошел взрыв

Взрыв газового баллона и пожар произошли в ЦДМ на Лубянке в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве произошел взрыв газового баллона. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, взрыв произошел на третьем этаже, а после начался пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадали два человека.

Собеседник ТАСС в оперативных службах рассказал, что взрыв баллона произошел на втором этаже, а на третьем этаже идет дым. В ГУ МЧС добавили, что людей из здания эвакуировали до прибытия пожарных.

Ранее в Волгограде произошел взрыв газового баллона в исправительной колонии № 9 (ИК-9).

